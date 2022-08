Monza | Stroppa | “Oggi abbiamo sbagliato tanto | al Napoli non puoi concedere troppo”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSecondo ko consecutivo per il. Il tecnico Giovannispiega: “con una squadra come questoa cui non. La partita dopo il primo e bel gol di Kvaratskhelia potevamo cambiarla, ma dovevamo essere più incisivi e invece nonfatto nulla, siamo stati anche leggeri in mezzo in campo”. Per il tecnico della neopromossa “da domani lavoriamo su fisico e testa, vorrei partire dimenticando questa partita die ricordarmi della prestazione fatta con il Torino, per ricominciare da quella mentalità. Qui invece bisognava far correre ila vuoto e non ci siamo ...