Meloni pubblica il video di uno stupro, Letta attacca: indecente (Di lunedì 22 agosto 2022) "Faccio appello a tutti: stiamo nei limiti della decenza, il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è indecente. Il rispetto delle persone viene davanti a tutto". Lo ha detto il segretario del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) "Faccio appello a tutti: stiamo nei limiti della decenza, ilpostato da Giorgiasu uno. Il rispetto delle persone viene davanti a tutto". Lo ha detto il segretario del ...

ray90_03 : RT @puresoulfree: La Meloni (Fratelli di Aspen), ci dice che abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità (quando sono 30 anni che… - Higinia : RT @Cartabellotta: Una madre cristiana pubblica il video di uno #stupro. Esempio di #devianza in #CampagnaElettorale #Meloni - amalajz4 : RT @Cartabellotta: Una madre cristiana pubblica il video di uno #stupro. Esempio di #devianza in #CampagnaElettorale #Meloni - FedrigoSilvia : RT @Cartabellotta: Una madre cristiana pubblica il video di uno #stupro. Esempio di #devianza in #CampagnaElettorale #Meloni - AntonioParisi00 : RT @Cartabellotta: Una madre cristiana pubblica il video di uno #stupro. Esempio di #devianza in #CampagnaElettorale #Meloni -