Maria De Filippi delusa dagli allievi di Amici 21? (Di lunedì 22 agosto 2022) Il fatto che soprattutto i cantanti di Amici 21 – compreso il vincitore Luigi Strangis – abbiano deluso le aspettative degli autori in quanto a copie vendute e successo riscosso è ormai una certezza. Del resto parlano i numeri, ben lontani da quelli dei cantanti dell'anno precedente come Sangiovanni, Aka7even e Deddy. Non solo, perché si mormora che a prenderla peggio di tutti sia stata Maria De Filippi. A conferma di ciò, la conduttrice avrebbe deciso di invitare solo LDA nella prima puntata di Amici 22, ovvero l'unico cantante che – pur essendo stato eliminato ben prima della finale – ha riscosso molti più consensi rispetto a Strangis, Alex Rina, Sissi e Albe (questi ultimi sono praticamente spariti). E anche per questo motivo la De Filippi avrebbe deciso di cambiare parzialmente le regole della ...

