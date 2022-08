Liberevento | premio alla carriera per Barbara Alberti

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 22 agosto 2022) IGLESIAS – Nuova settimana di grandi eventi per il Festival Culturale. Al Festival è in arrivo Toni Capuozzo che terrà quattro appuntamenti. Si parte oggi, 22 agosto, a Villamassargia, presso i Giardini di Casa Casula, dove a partire dalle ore 21.30, intervistato dal giornalista Marco Loi, presenterà il suo libro “Balcania. L’ultima guerra europea” (Biblioteca dell’immagine 2022). “Balcania” è un libro che viaggia sul filo dei ricordi dell’autore, che per dieci anni ha seguito da inviato per la tv i conflitti della ex Jugoslavia. Toni Capuozzo farà tappa poi il 23 a Cagliari, presso l’Airport Library dell’Aeroporto Cagliari-Elmas, dove la presentazione in dialogo con Claudia Sanna avrà inizio alle ore 18. Il 24 invece, sarà ospite del suggestivo scenario della Tonnara Su Pranu di Portoscuso, in dialogo dalle ore 22 sempre con Claudia Sanna. Infine il ...