Francia, Saint-Maximin: «Disposto a tutto per giocare in nazionale» (Di lunedì 22 agosto 2022) Le parole di Saint-Maximin, numero 10 del Newcastle che sogna i Blues: «Sono determinato a continuare a uccidermi sul campo per farne parte» Dopo l'ottima prova impreziosita da due assist contro il Manchester City, Saint-Maximin, numero 10 del Newcastle, su Twitter ammette di sognare la convocazione con la Francia. Di seguito le sue parole. «Più seriamente, ovviamente sono consapevole che i Blues sono di altissimo livello e che ci vogliono tante cose perché c'è già qualità in attacco! Ma quello che è certo è che sono determinato a continuare a uccidermi sul campo per farne parte un giorno».

