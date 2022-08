Formazioni ufficiali Sampdoria Juventus: le scelte degli allenatori (Di lunedì 22 agosto 2022) Le Formazioni ufficiali di Sampdoria Juventus match valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria Juventus, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023. Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri. Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Ledimatch valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023.(4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.(4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @OfficialASRoma-@USCremonese - DiMarzio : #SerieA | Le scelte di #Giampaolo e #Allegri per #SampdoriaJuventus - Fprime86 : RT @SkySport: #SampdoriaJuventus, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA #SerieA - Fprime86 : RT @DiMarzio: #SerieA | Le scelte di #Giampaolo e #Allegri per #SampdoriaJuventus - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: debutto dal primo minuto per Kostic -