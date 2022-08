Edoardo Affini in maglia rossa è il giusto premio

Leggi su blogciclismo

(Di lunedì 22 agosto 2022) D’altronde lo sappiamo bene, anche se a volte si fa finta di niente. Sappiamo bene che il ciclismo italiano da qualche anno a questa parte non è più lo stesso di un tempo. Poche scuse a riguardo, dobbiamo inseguire gli altri, senza fare orecchie da mercante come noi italiani siam bene abituati a fare per tutto, nello sport come in tutto il resto. Anche questa Vuelta a España non la vinceremo e, probabilmente, nemmeno ci andremo vicini. Ma avereindi leader è bello. È bello perché il mantovano, professionista dal 2019 e con due vittorie all’attivo ottenute lo stesso anno, è uno che si fa il mazzo. Letteralmente e sempre. Non si tira mai indietro, è uno di quelli da “Una vita da mediano” di Ligabue, con la differenza che lui non sta lì nel mezzo ma davanti. Lo pagassero a vento in faccia, ...