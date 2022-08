Contrabbando di sigarette a Pomezia: nascondeva 6.000 pacchetti di ‘bionde’ (Di lunedì 22 agosto 2022) Aveva ben 6.000 pacchetti di sigarette, tutte senza il marchio del Monopolio di Stato, nel capannone di sua proprietà, nella zona industriale di Pomezia. Ma è proprio qui che i Carabinieri sono intervenuti, hanno scoperto il ‘tesoro’ e hanno denunciato la donna. Che ora dovrà rispondere di Contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Cosa è stato trovato nel capannone a Pomezia La donna, una 51enne romana, è stata individuata durante un controllo scattato nella zona industriale di Pomezia da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Lì, all’interno di un capannone di cui era proprietaria, i militari hanno trovato 6.000 pacchetti di sigarette sprovvisti del marchio del Monopolio di Stato. E per la 51enne è subito scattata la denuncia a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Aveva ben 6.000di, tutte senza il marchio del Monopolio di Stato, nel capannone di sua proprietà, nella zona industriale di. Ma è proprio qui che i Carabinieri sono intervenuti, hanno scoperto il ‘tesoro’ e hanno denunciato la donna. Che ora dovrà rispondere didi tabacchi lavorati esteri. Cosa è stato trovato nel capannone aLa donna, una 51enne romana, è stata individuata durante un controllo scattato nella zona industriale dida parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Lì, all’interno di un capannone di cui era proprietaria, i militari hanno trovato 6.000disprovvisti del marchio del Monopolio di Stato. E per la 51enne è subito scattata la denuncia a ...

CorriereCitta : Contrabbando di sigarette a Pomezia: nascondeva 6.000 pacchetti di ‘bionde’ - CiroNoEuro : @bababukfree @EsenSemo @universumvici @Adele098133171 Che poi non sono manco vicende tipo una bisca clandestina o c… - ItalBru60 : @Nicolet84520681 Lo metteranno a pulire i cessi, forse gli daranno anche la concessione di vendere sigarette di con… - salvinimi : @leone_ottanta Io dico come stanno le cose,, poi uno sceglie se chiedere l'elemosina, rubare, fare il contrabbando… - kromeboy : @alessandro_hawk @FrancescoCal5 @GiorgiaMeloni In effetti i tabaccai non vendono nulla perché ci son le sigarette di contrabbando. -