Come le persone single stanno cambiando approccio agli appuntamenti (Di lunedì 22 agosto 2022) Le persone single stanno rivoluzionando il loro approccio agli appuntamenti romantici. E in questo la spinta più importante è stata data dalla pandemia. La pandemia di Covid 19 ha cambiato sostanzialmente il modo in cui i single si approcciano gli uni agli altri nelle prime fasi del corteggiamento. Se prima si prediligevano aperitivi serali pre-cena, ora queste persone scelgono di conoscersi meglio direttamente sul web, conversando sulle principali piattaforme di meeting online. “È stata una novità positiva, che mi ha permesso di conoscere le persone più approfonditamente e per un lungo periodo di tempo”, ha dichiarato Louise, 33 anni. “Si ha modo di conoscere l’altra persona più lentamente e senza l’alcol dell’happy ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 22 agosto 2022) Lerivoluzionando il lororomantici. E in questo la spinta più importante è stata data dalla pandemia. La pandemia di Covid 19 ha cambiato sostanzialmente il modo in cui isi approcciano gli unialtri nelle prime fasi del corteggiamento. Se prima si prediligevano aperitivi serali pre-cena, ora questescelgono di conoscersi meglio direttamente sul web, conversando sulle principali piattaforme di meeting online. “È stata una novità positiva, che mi ha permesso di conoscere lepiù approfonditamente e per un lungo periodo di tempo”, ha dichiarato Louise, 33 anni. “Si ha modo di conoscere l’altra persona più lentamente e senza l’alcol dell’happy ...

