Bacoli (Napoli), 80enne spara alla moglie e poi si barrica in casa (Di lunedì 22 agosto 2022) commenta Ha ferito la moglie a colpi di pistola, e quindi si è barricato in casa a Bacoli, comune del Napoletano. Protagonista della vicenda è un 80enne, che ha sparato due colpi alla moglie 77enne: ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 22 agosto 2022) commenta Ha ferito laa colpi di pistola, e quindi si èto in, comune del Napoletano. Protagonista della vicenda è un, che hato due colpi77enne: ...

rep_napoli : Bacoli, 80enne spara alla moglie e si barrica in casa [aggiornamento delle 13:12] - Loredanataberl1 : RT @localteamtv: Bacoli (Napoli), uomo spara alla moglie ferendola e si barrica in casa, Carabinieri sul posto #bacoli #barricatoincasa #lo… - ultimenotizie : Spara, ferisce la moglie e si barrica in casa. Succede a #Bacoli, in provincia di Napoli. La donna ferita è una 77e… - localteamtv : Bacoli (Napoli), uomo spara alla moglie ferendola e si barrica in casa, Carabinieri sul posto #bacoli… - lacittanews : Un uomo di 80 anni ha sparato alla moglie e si è barricato in casa a Bacoli, in provincia di Napoli. Sul posto un n… -