Apple: ecco perché bisogna aggiornare subito i dispositivi (Di lunedì 22 agosto 2022) Apple, durante questi giorni, ha pubblicato una serie di aggiornamenti a Safari, iOS, iPad OS e macOS da dover scaricare ed installare immediatamente. Scopriamo, insieme, quali sono i motivi. Apple: rilevata una falla di sicurezza Un’azione indispensabile per bloccare una falla di sicurezza che, secondo quanto ha dichiarato l’azienda stessa, “potrebbe essere stata attivamente sfruttata da malintenzionati“ per prendere il controllo degli apparecchi di utenti ignari. Gli esperti consigliano di aggiornare il prima possibile i dispositivi per proteggerli. Quali sono i telefoni e i computer vulnerabili? I telefoni e computer vulnerabili sono: Gli iPhone 6S e successivi Diversi modelli di iPad, tra cui la quinta generazione e successive dell’iPad originale Tutti i modelli di iPad Pro L’iPad Air 2 I ... Leggi su zon (Di lunedì 22 agosto 2022), durante questi giorni, ha pubblicato una serie di aggiornamenti a Safari, iOS, iPad OS e macOS da dover scaricare ed installare immediatamente. Scopriamo, insieme, quali sono i motivi.: rilevata una falla di sicurezza Un’azione indispensabile per bloccare una falla di sicurezza che, secondo quanto ha dichiarato l’azienda stessa, “potrebbe essere stata attivamente sfruttata da malintenzionati“ per prendere il controllo degli apparecchi di utenti ignari. Gli esperti consigliano diil prima possibile iper proteggerli. Quali sono i telefoni e i computer vulnerabili? I telefoni e computer vulnerabili sono: Gli iPhone 6S e successivi Diversi modelli di iPad, tra cui la quinta generazione e successive dell’iPad originale Tutti i modelli di iPad Pro L’iPad Air 2 I ...

