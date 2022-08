6 dei gol più memorabili di Ellen White in Inghilterra (Di lunedì 22 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Ellen White si è ritirata da capocannoniere di tutti i tempi delle Leonesse dopo aver aiutato l’Inghilterra a conquistare la gloria di Euro 2022. Una doppietta intelligente nell’8-0 dell’Inghilterra contro la Norvegia ha dimostrato i suoi ultimi gol in nazionale, in un’estate straordinaria per la squadra di Sarina Wiegman. Qui, l’agenzia di stampa PA esamina sei degli sforzi più memorabili di White in Inghilterra. Inghilterra – Austria 3-0, qualificazioni Mondiali femminili, 25 marzo 2010 White ha fatto il suo debutto in Inghilterra come sostituta in assenza di Kelly Smith, il cui record di gol in Inghilterra avrebbe continuato a battere. Ha segnato all’84 ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:si è ritirata da capocannoniere di tutti i tempi delle Leonesse dopo aver aiutato l’a conquistare la gloria di Euro 2022. Una doppietta intelligente nell’8-0 dell’contro la Norvegia ha dimostrato i suoi ultimi gol in nazionale, in un’estate straordinaria per la squadra di Sarina Wiegman. Qui, l’agenzia di stampa PA esamina sei degli sforzi piùdiin– Austria 3-0, qualificazioni Mondiali femminili, 25 marzo 2010ha fatto il suo debutto income sostituta in assenza di Kelly Smith, il cui record di gol inavrebbe continuato a battere. Ha segnato all’84 ...

