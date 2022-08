WTA Cincinnati 2022 | Petra Kvitova e Caroline Garcia | in finale tornano protagoniste storiche

(Di domenica 21 agosto 2022), come in un film di qualche tempo fa che ritorna piacevolmente in scena nel. La ceca e la francese giocheranno laal torneo WTA di. L’ex vincitrice Slam sembra davvero ritrovata questa settimana, mentre per quanto riguarda la transalpina il cammino è di quelli spettacolari, considerando che partiva dalle qualificazioni. Nella prima semisi rivede l’antico estro di, una giocatrice che ha ottenuto parecchio, ma meno di quello che ha meritato nella carriera. Con Madison Keys, però, di semplice c’è poco: la prima a scappare è l’americana sul 3-1 del primo set, ma il controbreak arriva rapido. Il tie-break la premia, ma emerge lentamente la ceca che va sul 5-2, rischia ...

WTA : Cincinnati ?? Emma @EmmaRaducanu | #CincyTennis - WTA : Cincinnati ?? @Ons_Jabeur #CincyTennis - OA_Sport : WTA Cincinnati 2022: saranno Petra Kvitova e Caroline Garcia a giocarsi la finale. La ceca e la francese fanno capi… - adi7anand : RT @TENIPOcom: ATP 1000/WTA 1000 Cincinnati - Hard (Semifinal) Borna Coric (CRO) def. Cameron Norrie (GBR) 6-3 6-4 - TENIPOcom : ATP 1000/WTA 1000 Cincinnati - Hard (Semifinal) Borna Coric (CRO) def. Cameron Norrie (GBR) 6-3 6-4 -

...di Eastbourne ma alla finale di un1000 non arrivava dal marzo del 2021, quando si impose a Doha. Anche Madison Keys ha gran bei ricordi, sensazioni che vorrebbe rivivere: proprio a...Oggi, domenica 21 agosto 2022, oltre agli European Championships ed agli Europei di nuoto, saranno di scena diversi sport: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e1000 di, il ciclismo con la Vuelta a España, il calcio con la Serie A, i motori con il GP d'Austria del Motomondiale ...Invece, nel momento meno atteso, eccola infilare cinque ottime vittorie per approdare in finale in un WTA 1000. La dodicesima volta in un ultimo atto di questa categoria è a Mason/Cincinnati ...L’ennesimo dramma di Aryna Sabalenka al servizio condanna la bielorussa alla sconfitta contro la qualificata “di lusso” Caroline Garcia. Per lei in finale Petra Kvitova La solidità di Caroline Garcia ...