Ultime Notizie – Elezioni 2022 | Gianni Pittella lascia il Pd | “Io con Calenda”

(Di domenica 21 agosto 2022) “La lunga strada nel Pd per me finisce qui. Lo scrivo senza polemica e con grande serenità d’animo. Molte delle ragioni politiche e culturali che mi avevano indotto a scegliere di contribuire alla sua fondazione e dipoi a candidarmi alla segreteria del partito mi appaiono in questa fase storica più sbiadite e incerte. E aggiungo che negli ultimi tempi si sono aggiunte anche delusioni umane, quando per me, come chi mi conosce sa, il rapporto umano ha un valore prezioso”. In un lungo post su Fbannuncia il suo addio al Pd, spiegandone le ragioni. “Molti argomenti di considerazione politica li avevo avanzati in sede pubblica. Rivendicavo la necessità di accentuare il carattere riformista e riformatore del partito, compiendo scelte nette e moderne su temi stretegici, sviluppo, indipendenza energetica, mercato del lavoro, giustizia e ...

Corriere : Pd, La Regina rinuncia a candidarsi dopo le dichiarazioni sullo stato di Israele - sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - simpaol : Paragone con Italexit sarà della partita. Interessante vedere quanto rosicherà al cdx. - iolanda_pitti : RT @Corriere: Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme -

Il Sole 24 ORE

Tra malumori locali, rinunce e paracadutati, rush finale nel centrodestra per presentare le liste. Notte di lavoro in Forza Italia dove non mancano le polemiche. Caso Casellati in Basilicata. In ...Agguato nella notte a Ponticelli. Un giovane di 25 anni è stato ferito a colpi di pistola da un uomo armato di pistola in via Edoardo Scarpetta. Al momento del raid la vittima era sotto l'abitazione ... Elezioni ultime notizie. Tensioni sulle liste. Calenda, solo con il proporzionale si può fermare la ... Il nuovo trio partenopeo verrà presentato domani prima della partita del Maradona contro il Monza L'ex attaccante del Sassuolo approda così in azzurro dopo una lunga ed estenuante… Leggi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...