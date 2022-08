Ternana: pallonata sul viso per Bodgan, calciatore portato via in ambulanza (Di domenica 21 agosto 2022) Durante il match di Serie B tra Ternana e Reggina, durante il recupero del secondo tempo al 50?, il difensore degli umbri Bogdan ha ricevuto una pallonata sul viso da parte di Fabbian. Quest’ultimo infatti stava cercando la conclusione in rete, ma la traiettoria del suo tiro ha trovato la faccia di Luka Bogdan. Il difensore si è accasciato immediatamente a terra, forse perdendo anche conoscenza. Sul terreno di gioco è arrivata così la barella e il calciatore è stato portato via dallo stadio in ospedale con l’ambulanza. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Durante il match di Serie B trae Reggina, durante il recupero del secondo tempo al 50?, il difensore degli umbri Bogdan ha ricevuto unasulda parte di Fabbian. Quest’ultimo infatti stava cercando la conclusione in rete, ma la traiettoria del suo tiro ha trovato la faccia di Luka Bogdan. Il difensore si è accasciato immediatamente a terra, forse perdendo anche conoscenza. Sul terreno di gioco è arrivata così la barella e ilè statovia dallo stadio in ospedale con l’. SportFace.

Prima vittoria stagionale per la Ternana, che si impone 1-0 sulla Reggina nella prima interna al Liberati. Decide u…

Ternana: pallonata sul viso per Bodgan, calciatore portato via in ambulanza