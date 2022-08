Spezia, Dragowski: «Salviamoci il prima possibile» (Di domenica 21 agosto 2022) Le parole di Dragowski dopo la sconfitta dello Spezia contro l’Inter: «Felice di essere qui: Salviamoci il prima possibile» Bartlomiej Dragowski ha parlato alla fine della partita persa dallo Spezia contro l’Inter. Di seguito le sue parole. Spezia – «Mi sto trovando bene allo Spezia, sono felice di essere qui e faccio del mio meglio per la squadra. Il nostro obiettivo è quello di salvarci il prima possibile, in campo darò tutto. Con i ragazzi mi sono subito trovato bene, sono cambiate tante cose in poco tempo ma c’è molta intesa». PARTITA – «La differenza di livello si è vista, è evidente che noi e l’Inter stiamo giocando due campionati diversi, credo che la loro rosa sia la più completa del ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 agosto 2022) Le parole didopo la sconfitta dellocontro l’Inter: «Felice di essere qui:il» Bartlomiejha parlato alla fine della partita persa dallocontro l’Inter. Di seguito le sue parole.– «Mi sto trovando bene allo, sono felice di essere qui e faccio del mio meglio per la squadra. Il nostro obiettivo è quello di salvarci il, in campo darò tutto. Con i ragazzi mi sono subito trovato bene, sono cambiate tante cose in poco tempo ma c’è molta intesa». PARTITA – «La differenza di livello si è vista, è evidente che noi e l’Inter stiamo giocando due campionati diversi, credo che la loro rosa sia la più completa del ...

