Morta la figlia di Aleksandr Dugin, in un video la disperazione dell’ideologo di Putin sul luogo in cui è esplosa l’auto su cui viaggiava (Di domenica 21 agosto 2022) l’auto su cui viaggiava Daria Dugina, commentatrice e figlia dell’ideologo di Putin Aleksandr Dugin, è esplosa alla periferia di Mosca. In alcuni video – diffusi in rete – si vede il padre della 30enne disperato con le mani nei capelli a pochi metri dalla vettura in fiamme. Secondo alcune fonti lo stesso filosofo vicino a Putin avrebbe dovuto trovarsi in auto con la figlia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022)su cuiDariaa, commentatrice edi, èalla periferia di Mosca. In alcuni– diffusi in rete – si vede il padre della 30enne disperato con le mani nei capelli a pochi metri dalla vettura in fiamme. Secondo alcune fonti lo stesso filosofo vicino aavrebbe dovuto trovarsi in auto con la. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

