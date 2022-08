(Di domenica 21 agosto 2022) Con la prima giornata di prove sul Mountain Course, in questo 21 agosto inizia ufficialmente il Manx Grand Prix sull'Isola di Man , che tra giornate di prove e gare si concluderà lunedì 29 in ...

Motosprint.it

in gara con la Din gara con la D ManxGP: Majola al via della Classic Superbike con la Ducati 916 Con la prima giornata di prove sul Mountain Course, in questo 21 agosto inizia ufficialmente il Manx Grand Prix sull'Isola di Man, che tra giornate di prove e gare si concluderà lunedì 29 in ...