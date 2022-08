I partiti chiudono le liste. Meloni svela i suoi big: i candidati di FdI (Di domenica 21 agosto 2022) Inizia il conto alla rovescia per la presentazione delle liste elettorali in vista del voto per il rinnovo di Camera e Senato che si terrà domenica 25 settembre. A 24 ore dalla deadline - fissata alle 20 di lunedì 22 agosto - i grandi partiti tuttavia lavorano ancora alla chiusura dei puzzle. A presentarsi nelle Corti d'Appello sparse nella penisola, che questa mattina alle 8 hanno aperto i battenti dei propri uffici elettorali, sono state infatti le formazioni minori, come i Gilet arancioni dell'ex generale Antonio Pappalardo e Italexit. Per il movimento dell'ex grillino Gianluigi Paragone, che ha dichiarato di aver superato lo scoglio della raccolta firme, si candideranno la militante romana di CasaPound Carlotta Chiaraluce nel Lazio e il leader dei No-Green pass Stefano Puzzer nelle Marche. Nelle liste di Italexit compaiono anche i ... Leggi su iltempo (Di domenica 21 agosto 2022) Inizia il conto alla rovescia per la presentazione delleelettorali in vista del voto per il rinnovo di Camera e Senato che si terrà domenica 25 settembre. A 24 ore dalla deadline - fissata alle 20 di lunedì 22 agosto - i grandituttavia lavorano ancora alla chiusura dei puzzle. A presentarsi nelle Corti d'Appello sparse nella penisola, che questa mattina alle 8 hanno aperto i battenti dei propri uffici elettorali, sono state infatti le formazioni minori, come i Gilet arancioni dell'ex generale Antonio Pappalardo e Italexit. Per il movimento dell'ex grillino Gianluigi Paragone, che ha dichiarato di aver superato lo scoglio della raccolta firme, si candideranno la militante romana di CasaPound Carlotta Chiaraluce nel Lazio e il leader dei No-Green pass Stefano Puzzer nelle Marche. Nelledi Italexit compaiono anche i ...

