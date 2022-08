Europei di nuoto: Acerenza oro nella 10 km in acque libere, Paltrinieri fuori dal podio. Argento per Taddeucci nella 10 km femminile (Di domenica 21 agosto 2022) Argento e bronzo ai francesi Marc-Antoine Olivier (1h50'37") e Logan Fontaine (1h50'39"). Settimo posto per il fuoriclasse azzurro Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 21 agosto 2022)e bronzo ai francesi Marc-Antoine Olivier (1h50'37") e Logan Fontaine (1h50'39"). Settimo posto per ilclasse azzurro

sportface2016 : +++#NUOTO DI FONDO, UNO STRAORDINARIO GREGORIO #PALTRINIERI VINCE LA 5 KM AGLI EUROPEI DI ROMA. DOPPIETTA AZZURRA C… - Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro a Marsaglia e bronzo a Tocci nel trampolino tre metri nei tuffi agli Europei di nuoto a Roma. Argent… - Agenzia_Ansa : Ancora una medaglia d'oro per Gregorio Paltrinieri, che vince la gara dei 5 km in acque libere degli Europei di nuo… - infoitsport : Europei nuoto, Acerenza oro in 10 km acque libere - infoitsport : Europei di nuoto, Acerenza oro nella 10 km di fondo -