Bayern macchina da gol; ne fa 7 | uno anche De Ligt

(Di domenica 21 agosto 2022) IlMonaco si conferma autenticadae ne fa 7, fuori casa, al Bochum in un posticipo della 3/a giornata della Bundesliga. A segnol'ex juventino De, schierato da ...

Il Bayern Monaco si conferma autentica macchina da gol e ne fa 7, fuori casa, al Bochum in un posticipo della 3/a giornata della Bundesliga. A segno anche l'ex juventino De Ligt, schierato da Nagelsmann. Robert Lewandowski insegue i ladri in/ Furto al polacco a Barcellona. Bochum-Bayern Monaco è una partita della terza giornata di Bundesliga: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.