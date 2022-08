Ambra Angiolini torna a Stromboli dopo l’incendio sul set e spala il fango: “Qui per dare una mano” (Di domenica 21 agosto 2022) Canotta e capelli legati, Ambra Angiolini è tornata a Stromboli a quasi 3 mesi dall‘incendio scoppiato durante le riprese della fiction Protezione civile. Con lei anche due rappresentanti della società di produzione: “Sono qui per dare una mano“. La Angiolini nella zona di Piscità ha spalato fango e recuperato oggetti perduti dopo l’alluvione del 12 agosto. L’agente conferma al Corriere della Sera: “È venuta in autonomia, voleva aiutare le persone dell’Isola”. Il rogo a maggio sul set a Stromboli ha devastato 5 ettari di macchia mediterranea. In quei giorni l’attrice era apparsa piuttosto sconvolta dall’accaduto, e ora è tornata sull’isola con il direttore della produzione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 agosto 2022) Canotta e capelli legati,ta aa quasi 3 mesi dall‘incendio scoppiato durante le riprese della fiction Protezione civile. Con lei anche due rappresentanti della società di produzione: “Sono qui peruna“. Lanella zona di Piscità hatoe recuperato oggetti perdutil’alluvione del 12 agosto. L’agente conferma al Corriere della Sera: “È venuta in autonomia, voleva aiutare le persone dell’Isola”. Il rogo a maggio sul set aha devastato 5 ettari di macchia mediterranea. In quei giorni l’attrice era apparsa piuttosto sconvolta dall’accaduto, e ora èta sull’isola con il direttore della produzione della ...

