Viviamo in una società egoista e contro natura

In tutto il mondo arcaico – che rappresenta il passato esclusivamente nella visione occidentale della società post-industriale – la vita veniva vissuta secondo canoni che oggi, agli occhi dell'uomo liberale moderno, sembrano assurdi, mentre per gran parte della storia dell'umanità erano considerati atemporali. In breve, degli archetipi. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di agosto 2022 Dagli studi dei grandi antropologi (basti pensare al fondamentale testo Il mito dell'eterno ritorno di Mircea Eliade), si evince che il senso della vita e della morte, tra tanti altri aspetti, avevano delle connotazioni similari in comunità etniche e religiose assolutamente distanti tra loro, e che per forza di cose non erano mai potute venire in contatto. Tabù come l'adulterio o l'aborto, ad esempio, coesistevano in tutte le suddette società.

