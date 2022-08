Traffico Roma del 20-08-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 20 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazioneregolare sul grande raccordo anulare e su tutte le consolari possibili rallentamenti per incidente in via Prenestina all’altezza di via Borghesiana poi sulla via Cassia in prossimità di via Valle della Storta è chiusa da ieri a causa di un muro pericolante via della Lungara tra la salita della Lungara e Lungotevere Gianicolense in zona San Pietro chiusa per lavori via Paolo II per quanto riguarda i trasporti sulla linea B della metropolitana il servizio interrotto tra le stazioni Tiburtina e Rebibbia a causa di un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In ...