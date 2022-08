Ronaldo al Marsiglia, ecco cosa sta succedendo (Di sabato 20 agosto 2022) Continuano ininterrotte le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo: l’ultima indiscrezione accosta il portoghese al Marsiglia Giorni, anzi settimane, bollenti in casa Manchester United. Come se non bastasse il caso… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 20 agosto 2022) Continuano ininterrotte le voci sul futuro di Cristiano: l’ultima indiscrezione accosta il portoghese alGiorni, anzi settimane, bollenti in casa Manchester United. Come se non bastasse il caso… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

TUTTOJUVE_COM : Dalla Francia - Il Marsiglia non è interessato a Ronaldo - Gimax38 : Leggi che #Ronaldo si propone anche al Marsiglia. E pensi che il suo ego smisurato lo sta facendo sprofondare in un… - junews24com : Ronaldo al Marsiglia? La verità sull'interesse dei francesi per CR7 - - FraLauricella : Cristiano #Ronaldo sta ancora cercando una nuova squadra per giocare la #ChampionsLeague e si è proposto anche al… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Contatti tra Cristiano Ronaldo e il Marsiglia -