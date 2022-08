Raffaella Fico non ammette scuse, neanche col caldo | Volere è potere (Di sabato 20 agosto 2022) La splendida showgirl sempre seguitissima sui social ha lanciato la sfida. Non c’è caldo che tenga. Quando si deve fare, si fa! Raffaella Fico (Instagram)La bellissima showgirl campana sa come mantenere alta la tensione dei suoi followers. Bella come non mai, sa anche quello che vuole e non ammette scuse. Dalla Campania con furore Nata in un piccolo paese della città metropolitana di Napoli, Raffaella cresce a Casalnuovo di Napoli dove completa il suo ciclo di studi. Decisa a sfondare nel mondo dello spettacolo e “benedetta” da una indicibile avvenenza comincia il suo percorso grazie a vari concorsi di bellezza. Ma la sua carriera decolla con il reality per eccellenza, il Grande Fratello, a cui partecipa nel 2008, anno che vede alla conduzione Alessia Marcuzzi. Grazie alla popolarità ... Leggi su newstv (Di sabato 20 agosto 2022) La splendida showgirl sempre seguitissima sui social ha lanciato la sfida. Non c’èche tenga. Quando si deve fare, si fa!(Instagram)La bellissima showgirl campana sa come mantenere alta la tensione dei suoi followers. Bella come non mai, sa anche quello che vuole e non. Dalla Campania con furore Nata in un piccolo paese della città metropolitana di Napoli,cresce a Casalnuovo di Napoli dove completa il suo ciclo di studi. Decisa a sfondare nel mondo dello spettacolo e “benedetta” da una indicibile avvenenza comincia il suo percorso grazie a vari concorsi di bellezza. Ma la sua carriera decolla con il reality per eccellenza, il Grande Fratello, a cui partecipa nel 2008, anno che vede alla conduzione Alessia Marcuzzi. Grazie alla popolarità ...

