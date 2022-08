Psg Skriniar, l’Inter rifiuta l’ultima offerta e Zhang lo toglie dal mercato (Di sabato 20 agosto 2022) Il Psg ha presentato l’ultima offerta per Skriniar, l’Inter ha rifiutato la proposta e tolto dal mercato lo slovacco Il Psg ha presentato l’ultima offerta per Skriniar, l’Inter ha rifiutato la proposta e tolto dal mercato lo slovacco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la nuova offerta dei francesi non era congrua con le richieste così l’Inter ha declinato. I parigini non faranno più altre offerte e Inzaghi può essere contento che il centrale non lascerà Appiano Gentile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Il Psg ha presentatoperhato la proposta e tolto dallo slovacco Il Psg ha presentatoperhato la proposta e tolto dallo slovacco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la nuovadei francesi non era congrua con le richieste cosìha declinato. I parigini non faranno più altre offerte e Inzaghi può essere contento che il centrale non lascerà Appiano Gentile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

