“Non lo rivedremo in tv”, è ufficiale: famosissima serie tv Rai non tornerà in onda (Di sabato 20 agosto 2022) Oramai è arrivata una notizia ufficiale riguardante un’amatissima serie televisiva Rai; non verrà più trasmessa sul piccolo schermo. Incredibile colpo di scena per una delle serie televisive Rai più amate di sempre. Infatti uno dei protagonisti ha svelato che questa non tornerà mai più sulle reti del servizio pubblico: scopriamo di cosa si tratta. In L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Oramai è arrivata una notiziariguardante un’amatissimatelevisiva Rai; non verrà più trasmessa sul piccolo schermo. Incredibile colpo di scena per una delletelevisive Rai più amate di sempre. Infatti uno dei protagonisti ha svelato che questa nonmai più sulle reti del servizio pubblico: scopriamo di cosa si tratta. In L'articolo proviene da Inews24.it.

Succhiandiamo : RT @alycecappellaio: Alice: Oh Cappellaio, temo che io e te non ci rivedremo. Cappellaio: Mia cara Alice nei giardini della memoria, nel pa… - JPeppp : @1987_Lorenza @Cava92 @filippocorvi Forse non l'hai mai visto giocare te, io gli ho visto annullare Kane in Inghilt… - UmbeP : @pap1pap Hai ragione ma avevo fatto una rapida puntata. Io torno cmq a Genova è il Rais che non lo rivedremo più. - Giusepp29511223 : @dikkamanderlay Ormai è alla fine .. non la rivedremo più - Frances86504321 : RT @thevimmies: Tra 29 giorni rivedremo lo Zumbissimo ballare in televisione Non vedo l'ora -