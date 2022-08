MotoGP, Fabio Quartararo: “Un 5° posto che conferma come la situazione attuale contro le Ducati sia frustrante” (Di sabato 20 agosto 2022) Fabio Quartararo ha l’aria di chi ha dato veramente tutto al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022 ma, nonostante lo sforzo, in mano ha davvero ben poco. Sul tracciato del Red Bull Ring Il francese non è andato oltre la quinta posizione con il tempo di 1:29.003 con un distacco di 231 millesimi da Enea Bastianini che, con il suo 1:28.772 ha stampato la pole position. Per il pilota soprannominato “El Diablo”, tuttavia, la consapevolezza di essere l’unica Yamaha nella top12 e l’unico non-Ducati nelle prime due file. Una situazione non semplice con la quale convivere: “Sinceramente è abbastanza frustrante – ammette ai microfoni di Sky Sport – come ogni weekend l’andamento è molto simile. Il venerdì siamo ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022)ha l’aria di chi ha dato veramente tutto al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Austria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di2022 ma, nonostante lo sforzo, in mano ha davvero ben poco. Sul tracciato del Red Bull Ring Il francese non è andato oltre la quinta posizione con il tempo di 1:29.003 con un distacco di 231 millesimi da Enea Bastianini che, con il suo 1:28.772 ha stampato la pole position. Per il pilota soprannominato “El Diablo”, tuttavia, la consapevolezza di essere l’unica Yamaha nella top12 e l’unico non-nelle prime due file. Unanon semplice con la quale convivere: “Sinceramente è abbastanza– ammette ai microfoni di Sky Sport –ogni weekend l’andamento è molto simile. Il venerdì siamo ...

