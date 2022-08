"Mio marito è scomparso nel nulla", poi la sconvolgente scoperta (Di sabato 20 agosto 2022) Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana che suo marito, Ciro Palmieri, era scomparso nel nulla dalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia, il cadavere del panettiere ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 20 agosto 2022) Aveva raccontato ai carabinieri di Giffoni Valle Piana che suo, Ciro Palmieri, eraneldalla sera del 29 luglio. A venti giorni da quella denuncia, il cadavere del panettiere ...

chetempochefa : “Mio marito, dopo aver combattuto per la democrazia, nel 77-78 ebbe un momento critico. Ho molto sofferto in quel p… - Silvy6701 : RT @Silvestro52: @LaVeritaWeb @RicoAlessandro Mio marito, con sintomi cardiaci, chiuso in un'isola di Venezia e con medico di base sospeso… - HristinaNicola1 : RT @Luce_news: Heidi Klum, rivelazioni choc: “Per rimanere giovane bevo il sangue di mio marito” - fauci78 : Mio marito ha fatto una cheesecake al caffè che è - FilomenaGallo55 : @domenicosaretto @AldinaConsolini @AlessandroA81 @rossanafrancio1 @redellerose @MioWid @Liberocip @MarcG_69… -