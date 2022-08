LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto per gli ultimi 20 chilometri (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.10 Tre secondi di abbuono e 20 punti per l’ex campione del mondo. 17.09 Si fa vedere anche Edoardo Affini in testa al gruppo per guidare Primoz Roglic nelle tante insidie di questo finale. 17.08 Mads Pedersen passa davanti al traguardo volante. 17.06 Caduta! Poels a terra e anche Malecki e un altro uomo della Lotto Soudal. 17.04 ultimi 20 chilometri! 17.02 Muhlberger è decisamente segnato alla spalla e prende la scia dell’ammiraglia per rientrare. 17.00 C’è grande caos ora nel gruppo: tante squadre e tanti uomini di classifica si sono portati davanti per evitare imprevisti. 16.58 Caduta per Muhlberger (Movistar): l’austriaco ha fatto un volo pericoloso ed è finito a ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.10 Tre secondi di abbuono e 20 punti per l’ex campione del mondo. 17.09 Si fa vedere anche Edoardo Affini in testa alper guidare Primoz Roglic nelle tante insidie di questo finale. 17.08 Mads Pedersen passa davanti al traguardo volante. 17.06 Caduta! Poels a terra e anche Malecki e un altro uomo della Lotto Soudal. 17.0420! 17.02 Muhlberger è decisamente segnato alla spalla e prende la scia dell’ammiraglia per rientrare. 17.00 C’è grande caos ora nel: tante squadre e tanti uomini di classifica si sono portati davanti per evitare imprevisti. 16.58 Caduta per Muhlberger (Movistar): l’austriaco ha fatto un volo pericoloso ed è finito a ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: attacca Maté gruppo a 40? - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA: - Claudione_B : RT @Eurosport_IT: Chi sarà la ruota veloce di oggi? ????????? ?? H 13:30 - 'S Hertogenbosch > Utrecht (175,1 km) ?? Tutte le tappe de La Vuelt… - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14 - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a due minuti in controllo -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a due minuti - #Vuelta #Espana… -