LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto a 50 km dall’arrivo (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.20 Estremamente rilassato Robert Gesink che si gode questa giornata in maglia rossa. 16.17 C’è stato un gesto di intesa fra i fuggitivi che hanno condiviso oltre 110 chilometri insieme. 16.14 Nonostante si sia chiuso l’inseguimento, l’Alpecin-Deceuninck rimane in testa. 16.11 Ripresi Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic). A 57 chilometri dall’arrivo, il gruppo è in totale controllo. 16.08 Ormai il ricongiungimento è ad un passo grazie ad un grandissimo lavoro di Floris De Tier. 16.05 Ci sono tante rotonde e spartitraffico: mai un attimo di pausa. I ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.20 Estremamente rilassato Robert Gesink che si gode questa giornata in maglia rossa. 16.17 C’è stato un gesto di intesa fra i fuggitivi che hanno condiviso oltre 110 chilometri insieme. 16.14 Nonostante si sia chiuso l’inseguimento, l’Alpecin-Deceuninck rimane in testa. 16.11 Ripresi Julius Van den Berg (EF Education-EasyPost), Jetse Bol (Burgos-BH), Pau Miquel (Equipo Kern Pharma), Xabier Mikel Azparren (Euskaltel – Euskadi) e Thibault Guernalec (Team Arkéa Samsic). A 57 chilometri, ilè in totale controllo. 16.08 Ormai il ricongiungimento è ad un passo grazie ad un grandissimo lavoro di Floris De Tier. 16.05 Ci sono tante rotonde e spartitraffico: mai un attimo di pausa. I ...

infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: aggiornamenti dalle 14 - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a due minuti in controllo -… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: cinque uomini in fuga gruppo a due minuti - #Vuelta #Espana… - zazoomblog : LIVE – Vuelta 2022 seconda tappa s’-Hertogenbosch-Utrecht: aggiornamenti in DIRETTA - #Vuelta #seconda #tappa - sportface2016 : LIVE - #Vuelta Segui in DIRETTA la seconda tappa, la prima in linea da S'Hertogenbosch a Utrecht -