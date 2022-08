Lazio bloccata a Torino, Udinese e Salernitana si annullano (Di sabato 20 agosto 2022) Torino - Lazio 0 - 0 Torino: V. Milinkovic - Savic 6.5; Djidji 6.5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Singo 5.5 (72' st Lazaro 6), Ricci 6, Linetty 6 (27' st Lukic 6), Aina 5.5; Vlasic 5.5, Radonjic 6 (37' ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 agosto 2022)0 - 0: V. Milinkovic - Savic 6.5; Djidji 6.5, Buongiorno 6.5, Rodriguez 6; Singo 5.5 (72' st Lazaro 6), Ricci 6, Linetty 6 (27' st Lukic 6), Aina 5.5; Vlasic 5.5, Radonjic 6 (37' ...

romanellialessa : @fradicidigioia A Salerno la stessa cosa. Finito il settore (in 45 secondi praticamente) vendita bloccata in atri s… - Jack73371033 : @CarloScuri80 @chiaramilanista @alexiasslazio La bestemmiatrice psicopatica l'ho bloccata. Che cacchio gliene frega… - giovannicoviel1 : RT @EgliTare_TaD: La #Lazio ha un accordo con il #Verona per #Ilic, ma senza l’uscita di #LuisAlberto l’operazione è bloccata - EgliTare_TaD : La #Lazio ha un accordo con il #Verona per #Ilic, ma senza l’uscita di #LuisAlberto l’operazione è bloccata - Lazio_TV : Rafforzati sulle strade del Lazio a maggior percorrenza i controlli delle forze dell'ordine .… -