Keylor Navas non convocato dal Psg, addio più vicino (Di sabato 20 agosto 2022) Keylor Navas non convocato per il Lille: la motivazione del club Keylor Navas non prenderà parte a Lille-Paris Saint-Germain. L’ex portiere del Real Madrid, che è un obiettivo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 20 agosto 2022)nonper il Lille: la motivazione del clubnon prenderà parte a Lille-Paris Saint-Germain. L’ex portiere del Real Madrid, che è un obiettivo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

