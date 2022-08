Inter-Spezia, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023 (Di sabato 20 agosto 2022) Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Inter-Spezia, match valido per la seconda giornata di Serie A 2022/2023. I nerazzurri vogliono un’altra vittoria, stavolta magari senza soffrire come a Lecce, i liguri sono partiti bene con un successo e per questo hanno la mente sgombra e possono presentarsi a San Siro mettendo in difficoltà i più quotati padroni di casa. Si parte alle ore 20.45 di sabato 20 agosto. Inter-Spezia sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 agosto 2022) Ile isue Sky di, match valido per la seconda giornata di. I nerazzurri vogliono un’altra vittoria, stavolta magari senza soffrire come a Lecce, i liguri sono partiti bene con un successo e per questo hanno la mente sgombra e possono presentarsi a San Siro mettendo in difficoltà i più quotati padroni di casa. Si parte alle ore 20.45 di sabato 20 agosto.sarà visibile sucon la telecronaca di Edoardo Testoni e Simone Tiribocchi e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Beppe Bergomi. SportFace.

