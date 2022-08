Elezioni 2022, Vigilanza Rai chiede ad Agcom verifica par condicio in confronti tv (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai Alberto Barachini chiederà all’Agcom, a quanto apprende l’Adnkronos, una verifica sulla parità di condizioni garantite dal Servizio Pubblico nei ‘confronti’ televisivi tra i leader politici. La preoccupazione del presidente della Commissione di Vigilanza Rai è quella di garantire agli esponenti politici, come previsto dalle norme sulla par condicio in pieno vigore dal 10 agosto, non soltanto spazi equivalenti ma anche di pari rilevanza mediatica e visibilità oraria. Primo a sollevare il tema dei confronti tv è stato oggi il leader di Azione Carlo Calenda, all’attacco sui social dopo la decisione di ‘Porta a Porta’ di invitare per un faccia a faccia, il prossimo 22 ... Leggi su italiasera (Di sabato 20 agosto 2022) (Adnkronos) – Il presidente della Commissione parlamentare diRai Alberto Barachinirà all’, a quanto apprende l’Adnkronos, unasulla parità di condizioni garantite dal Servizio Pubblico nei ‘’ televisivi tra i leader politici. La preoccupazione del presidente della Commissione diRai è quella di garantire agli esponenti politici, come previsto dalle norme sulla parin pieno vigore dal 10 agosto, non soltanto spazi equivalenti ma anche di pari rilevanza mediatica e visibilità oraria. Primo a sollevare il tema deitv è stato oggi il leader di Azione Carlo Calenda, all’attacco sui social dopo la decisione di ‘Porta a Porta’ di invitare per un faccia a faccia, il prossimo 22 ...

