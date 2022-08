Chi è Besaggio e perché arriva in bianconero | tutto sull' asse Genoa - Juve

Gazzetta_it : Chi è Besaggio e perché la Juve l’ha preso #calciomercato - lungao67 : @Gazzetta_it Chi non conosce il grande Besaggio .... chi????????? - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Chi è Besaggio e perché la Juve l’ha preso #calciomercato - ZonaBianconeri : RT @misorecordsuk: Juve, chi è Besaggio: tutti gli affari col Genoa #Juve #Juventus - misorecordsuk : Juve, chi è Besaggio: tutti gli affari col Genoa #Juve #Juventus -

La Gazzetta dello Sport

E non è finita qui: il prossimo trasferimento sotto la Mole è previsto per Michele, classe 2002, l'anno scorso protagonista nel campionato Primavera con 11 reti e 7 assist. Arriverà in ...passa il turno affronterà la Spal. Il match sarà un anticipo di quanto andrà in replica a ... Semper, Vodisek, Candela, Vogliacco, Czyborra,, Cassata, Kallon. Allenatore. Blessin BENEVENTO: ... Juve, chi è Besaggio: tutti gli affari col Genoa L’ex stellina della Primavera rossoblù è solo la punta di diamante di una sinergia che coinvolge diversi giovani ...