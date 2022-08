Berlusconi, ma cosa fa? L’incredibile fuori programma dell’ex premier (Di sabato 20 agosto 2022) In un video il quattro volte presidente del Consiglio si lascia andare a un’affermazione incredibile. E non è l’unico cambiamento… Silvio Berlusconi (web source)Come cambiano le cose. Ricordate Silvio Berlusconi, un tempo grande amico di Vladimir Putin. Oggi le sue parole sullo Zar russo sono piuttosto nette e trancianti. E quello sulla situazione in Ucraina non sembra essere l’unico cambiamento di rotta dell’ex premier… Berlusconi e l’amico Vladimir “La guerra l’ha scatenata la Russia, violando il diritto internazionale e la sovranità di un paese. Questo ci ha portato a essere dalla parte dell’Ucraina, delle politiche del governo italiano, dell’Europa, della Nato, degli Stati Uniti”. Lo dice il leader di FI, Silvio Berlusconi, intervistato dal Foglio. “In passato ... Leggi su topicnews (Di sabato 20 agosto 2022) In un video il quattro volte presidente del Consiglio si lascia andare a un’affermazione incredibile. E non è l’unico cambiamento… Silvio(web source)Come cambiano le cose. Ricordate Silvio, un tempo grande amico di Vladimir Putin. Oggi le sue parole sullo Zar russo sono piuttosto nette e trancianti. E quello sulla situazione in Ucraina non sembra essere l’unico cambiamento di rottae l’amico Vladimir “La guerra l’ha scatenata la Russia, violando il diritto internazionale e la sovranità di un paese. Questo ci ha portato a essere dalla parte dell’Ucraina, delle politiche del governo italiano, dell’Europa, della Nato, degli Stati Uniti”. Lo dice il leader di FI, Silvio, intervistato dal Foglio. “In passato ...

