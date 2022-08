A settembre tornano in classe anche i professori no-vax (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Niente Dad in caso di positivi in classe, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi, e soprattutto niente obbligo di vaccino per i professori: anche i docenti no-vax potranno tornare in classe. Lo prevede una circolare con le misure standard di prevenzione anti-Covid, inviata dal ministero dell'Istruzione a tutte le scuole in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. La nota si basa sulle linee guida emesse dall'Istituto superiore di sanità all'inizio di agosto. Decadono le disposizioni emergenziali, tra le quali figurava appunto l'obbligo vaccinale: "Dalla ricostruzione fin qui effettuata - scrive il ministero - si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza ... Leggi su agi (Di sabato 20 agosto 2022) AGI - Niente Dad in caso di positivi in, mascherine solo per gli alunni a rischio di sviluppare forme gravi, e soprattutto niente obbligo di vaccino per ii docenti no-vax potranno tornare in. Lo prevede una circolare con le misure standard di prevenzione anti-Covid, inviata dal ministero dell'Istruzione a tutte le scuole in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico. La nota si basa sulle linee guida emesse dall'Istituto superiore di sanità all'inizio di agosto. Decadono le disposizioni emergenziali, tra le quali figurava appunto l'obbligo vaccinale: "Dalla ricostruzione fin qui effettuata - scrive il ministero - si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza ...

