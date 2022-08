Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2022 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022)DEL 19 AGOSTOORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPROBLEMI PER CHI ‘ IN VIAGGIO SULLA PONTINA, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER PRATICA DI MARE IN DIREZIONE; SI SONO FORMATE CODE A PARTIRE DA CASTELNO. UN ALTRO INCIDENTE STA INTERESSANDO LA REGIONALE FLACCA ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITÀ PORTO SALVO, SIAMO TRA GAETA E FORMIA. CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI DI MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO, FINO AL 21 AGOSTO LA CIRCONE DEI TRENI SARÀ SOSPESA TRA LE STAZIONI DIOSTIENSE E FIUMICINO AEROPORTO. IL SERVIZIO DEL LEONARDO EXPRESS VERRÀ INTERAMENTE EFFETTUATO DA BUS CON UN COLLEGAMENTO NO-STOP, MENTRE I TRENI DELLA ...