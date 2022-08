(Di venerdì 19 agosto 2022) «Ho messo il cronometro sul cellulare: appena nove minuti per approvare in direzione provinciale la lista dei candidati». Con questo dettaglio quasi insignificante, ma che non lo è...

Fu una campagna durissima che dilaniò il centrosinistra traed accuse. Poi si andò al ... Candidato uscente sì ma non a, dove è stato sconfitto, perché è stato eletto a Caserta: era lì ...Anzitutto perché la campagna elettorale, e questa in particolare, spinge ora ad abbandonaree dissapori precedenti e mettersi al lavoro. Prova ne è il fatto che l'ex sindaco dinon ha ... Veleni a Salerno, l'addio di Andria al Pd: «Con De Luca logiche padronali» «Ho messo il cronometro sul cellulare: appena nove minuti per approvare in direzione provinciale la lista dei candidati». Con questo dettaglio quasi insignificante, ma che non lo ...Sarà una non campagna. O un non duello se volete. Difficile, difficilissimo uno scontro altrimenti sarebbe stato innescato subito. Già. Perché la notte di Ferragosto quando ...