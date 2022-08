Un cappuccino con Sconcerti: sbaglia chi non dice la verità sull’Inter, che fatica a prendere Acerbi anche vendendo Casadei (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel mondo si può fare ancora di tutto. Basta avere sessanta milioni, poterne garantire venti d’ingaggio e si arriva a prendere... Leggi su calciomercato (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel mondo si può fare ancora di tutto. Basta avere sessanta milioni, poterne garantire venti d’ingaggio e si arriva a...

cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: sbaglia chi non dice la verità sull’#Inter, che fatica a prendere #Acerbi anche vende… - tidalwaves__ : @solacomeabolo non mio padre che in spiaggia si è fatto l'ape con il cappuccino bollente - RalphRo65263415 : @kattenockso, ogni promessa è debito: pasta vegana con marmellata di lampone. (Il cappuccino però è normale, quell… - oversizedh00die : non avrei mai pensato di dirlo ma sono felice che oggi sia l’ultima volta che faccio colazione con cappuccino e cor… - Sinoforseboh2 : @nandogrim67 Verso le 10 colazione al bar con cappuccino e cornetto al cioccolato ???????????? -