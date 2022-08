Skriniar il colpo di Zhang. Depay - Juve, ore decisive (Di venerdì 19 agosto 2022) Zhang toglie Skriniar dal mercato dell'Inter, la Juve si avvicina a Depay e il Manchester United mette a segno il colpo Casemiro. Le tre notizie ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 19 agosto 2022)togliedal mercato dell'Inter, lasi avvicina ae il Manchester United mette a segno ilCasemiro. Le tre notizie ...

gianlucaansaldi : #Skriniar rimane all' @Inter ne sono profondamente felice. Ora prendete chi volete non mi frega nulla..mi basta non… - Frances99584624 : RT @PeppinInter: Mai come oggi felice di un colpo di mercato mancato (#Bremer): quel colpo mancato ha evitato la vendita del mio capitano ??… - matteomigoni : 'Il nostro miglior colpo è stato confermare Skriniar' prossime parole di Inzaghi - ML_4fun : RT @PeppinInter: Mai come oggi felice di un colpo di mercato mancato (#Bremer): quel colpo mancato ha evitato la vendita del mio capitano ??… - emanuel31186678 : RT @PeppinInter: Mai come oggi felice di un colpo di mercato mancato (#Bremer): quel colpo mancato ha evitato la vendita del mio capitano ??… -