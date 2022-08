Salernitana, subito Maggiore e Dia: Ribery out per l’Udinese (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Udinese e Salernitana. Il tecnico granata ha deciso di portare subito in Friuli gli ultimi due arrivati: il centrocampista Maggiore e l’attaccante Dia. Fuori causa, invece, Franck Ribery, il francese non partirà con il resto dei compagni e salterà il match con i bianconeri di Andrea Sottil. Questa la lista dei convocati: PORTIERI: Micai, Sepe, Sorrentino; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Sambia, Veseli; CENTROCAMPISTI: Boultam, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kechrida, Maggiore, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Kristoffersen, Valencia. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina, Davide Nicola ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Udinese e. Il tecnico granata ha deciso di portarein Friuli gli ultimi due arrivati: il centrocampistae l’attaccante Dia. Fuori causa, invece, Franck, il francese non partirà con il resto dei compagni e salterà il match con i bianconeri di Andrea Sottil. Questa la lista dei convocati: PORTIERI: Micai, Sepe, Sorrentino; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Fazio, Gyomber, Motoc, Sambia, Veseli; CENTROCAMPISTI: Boultam, Candreva, Capezzi, Coulibaly L., Iervolino, Kechrida,, Mazzocchi, Radovanovic, Vilhena; ATTACCANTI: Bonazzoli, Botheim, Dia, Kristoffersen, Valencia. L'articolo ...

TuttoSalerno : Corriere dello Sport: 'Salernitana: subito Dia, 'a me il pallone'' - CavalluccioMar8 : #Salernitana Non so se sia una coincidenza, ma il mercato granata ha registrato delle impennate subito dopo le scon… - Kvaratskhelismo : @Dyylan_s @OfficialASRoma @tammyabraham Peccato che poi lui ha fatto gol e assist contro la squadra subito dopo le… - passionegrifo : Poi, da un recupero di Casasola, nasce la seconda occasione. L’ex Salernitana mette un brutto cross che però favori… - TuttoSalerno : Salernitana, a Udine ci sarà anche Maggiore: subito in campo dal primo minuto? -