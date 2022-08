Saints Row | svelati i requisiti della versione PC

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 19 agosto 2022) Nelle scorse ore, Deep Silver e Volition hanno svelato iminimi e raccomandatiPC diRow, il rebootserie in arrivo a fine mese Entrato a fine luglio in fase Gold,Row è il rebootserie di Volition, pubblicato da Deep Silver, annunciato nel corsoGamescom 2021 e in arrivo il prossimo 23 agosto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X S, Xbox One e Google Stadia. Con l’obiettivo di formare la più grande gang di tutti i tempi, impersoneremo The Boss, un criminale “neofita” che sogna di conquistare la città di Santo Ileso con la sua banda. Insomma, una trama in pieno stileRow. Nelle scorse ore, Deep Silver e Volition hanno svelato i...