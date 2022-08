Petrolio: prezzi in calo, Wti a 90,17 dollari (Di venerdì 19 agosto 2022) prezzi del Petrolio in calo. Il Wti con consegna a settembre viene scambiato a 90,17 dollari al barile ( - 0,4%). A Londra il Brent con consegna a ottobre perde lo 0,4% a 96,20 dollari. . 19 agosto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022)delin. Il Wti con consegna a settembre viene scambiato a 90,17al barile ( - 0,4%). A Londra il Brent con consegna a ottobre perde lo 0,4% a 96,20. . 19 agosto ...

fisco24_info : Petrolio: prezzi in calo, Wti a 90,17 dollari: Brent a 96,20 dollari - CiccioLupis : RT @_iunius: @pdnetwork Pensa che fessi che saremmo ad essere alleati con un paese che non ci ha mai fatto niente e ci vendeva petrolio e g… - MyLoc_Tracker : RT @ansa_economia: Prezzi guerra:gas sopra 230 euro in Europa,rally gnl in Asia. In calo future sul frumento, sale il petrolio dopo scorte… - KRISKSB : @BiaseIda @zona_bianca @gparagone Mesi e mesi e mesi e mesi prima dell'operazione 'speciale' in Ukraina, l'UE ha de… - CesareInvictus : Russia, incassi dalla vendita di petrolio e gas previsti in aumento del 38% nel 2022 grazie al boom dei prezzi e al… -