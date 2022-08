Matt Smith tornerà nei panni di Doctor Who? (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ex star di Doctor Who Matt Smith ha dichiarato di sentirsi “troppo vecchio” per interpretare di nuovo il Dottore quando gli è stato chiesto di tornare nella serie. Smith ha interpretato l’undicesimo dottore dal 2010 al 2013. Doctor Who celebrerà il suo 60° anniversario nel 2023, anno in cui arriverà anche il nuovo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa. Doctor Who: Matt Smith potrebbe tornare nei panni del Dottore? Annunciato come il prossimo Dottore dopo l’interpretazione di David Tennant nel 2009, Smith è stato l’attore più giovane a ricoprire il ruolo, all’età di 26 anni. Il Dottore di Smith è stato davvero apprezzato dal pubblico, ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) L’ex star diha dichiarato di sentirsi “troppo vecchio” per interpretare di nuovo il Dottore quando gli è stato chiesto di tornare nella serie.ha interpretato l’undicesimo dottore dal 2010 al 2013.celebrerà il suo 60° anniversario nel 2023, anno in cui arriverà anche il nuovo Dottore, interpretato da Ncuti Gatwa.potrebbe tornare neidel Dottore? Annunciato come il prossimo Dottore dopo l’interpretazione di David Tennant nel 2009,è stato l’attore più giovane a ricoprire il ruolo, all’età di 26 anni. Il Dottore diè stato davvero apprezzato dal pubblico, ha ...

