Maltempo: in Boboli caduti otto alberi. Anche il grande cedro ottocentesco (Di venerdì 19 agosto 2022) Fra le perdite spicca il grande cedro ottocentesco, una delle piante più antiche del magnifico giardino granducale. Domani mattina, invece, cancelli aperti al Giardino delle Scuderie reali. Lo fa sapere la direzione delle Gallerie degli Uffizi L'articolo proviene da Firenze Post.

