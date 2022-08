LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Jacobs non prenderà parte alla staffetta 4×100! (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quando corre Jacobs nella 4×100? 10.03 Vince la Gran Bretagna in 38.41 la prima batteria con Azu, Aikines-Aryeetey, Efoloko e Ramdhan. In finale anche l’Olanda e la Svizzera. 10.01 Probabilmente un’assenza precauzionale per Marcell Jacobs: il campione olimpico si era presentato con un tape l’altro giorno alla finale dei 100 metri e il problema al polpaccio potrebbe farsi ancora sentire. 9.58 ASSENTE MARCELL Jacobs IN staffetta PER L’ITALIA!! Ha partecipato all’allenamento di stamattina, ma non viene rischiato per la batteria. 9.55 Devono essere ancora ufficializzati i quartetti della 4×400 maschile e femminile. 9.52 Nella 4×100 femminile l’Italia schiera Zaynab Dosso al lancio, poi Gloria Hooper, Anna Bongiorni ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQuando correnella 4×100? 10.03 Vince la Gran Bretagna in 38.41 la prima batteria con Azu, Aikines-Aryeetey, Efoloko e Ramdhan. In finale anche l’Olanda e la Svizzera. 10.01 Probabilmente un’assenza precauzionale per Marcell: il campione olimpico si era presentato con un tape l’altro giornofinale dei 100 metri e il problema al polpaccio potrebbe farsi ancora sentire. 9.58 ASSENTE MARCELLINPER L’ITALIA!! Hacipato all’allenamento di stamattina, ma non viene rischiato per la batteria. 9.55 Devono essere ancora ufficializzati i quartetti della 4×400 maschile e femminile. 9.52 Nella 4×100 femminile l’Italia schiera Zaynab Dosso al lancio, poi Gloria Hooper, Anna Bongiorni ...

