James Bond cercasi, ma deve avere poco più di 30 anni: fuori Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill (Di venerdì 19 agosto 2022) I produttori del film vorrebbero un attore giovane, che possa mantenere la parte per almeno tre episodi della ...

caffe_grazie : @_Emi74 Come diceva James Bond (Sean, quello vero): mai dire mai - itsforhys : Non ho mai visto un film di James Bond ma per lei lo farei - xbeginagainx : RT @Fds_Wolfstar: Esattamente, magari non questo James Bond ma per il prossimo ha tutte le carte in regola?????? - Fds_Wolfstar : Esattamente, magari non questo James Bond ma per il prossimo ha tutte le carte in regola?????? - xbeginagainx : @_wolfxstar_ No no assolutamente. Io ho sempre pensato che Tom avrebbe interpretato James Bond ad un certo punto ma… -